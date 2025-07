Esposa de 'chefão' do Comando Vermelho é presa pelo Baep

Em uma operação na manhã desta sexta-feira (11), equipes do Baep prenderam uma mulher de 24 anos, esposa de um temido criminoso — chefe do bando “Bonde do Magrelo”, braço do Comando Vermelho na cidade de Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ela foi flagrada transportando um revólver calibre .38 no estepe de seu veículo, um VW T-Cross preto.

A prisão aconteceu durante uma abordagem de rotina do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). A suspeita, que dirigia sozinha, demonstrou nervosismo e acabou sendo surpreendida pelos policiais com a arma e quatro munições escondidas no carro. Ela alegou que portava o revólver para defesa pessoal, supostamente a pedido do marido, que já é investigado por uma série de homicídios e tráfico de drogas na região.