Mulher de Piracicaba paga açaí com nota falsa e é presa

Ela tentou pagar a conta com uma nota falsa de R$ 200, mas acabou desmascarada pela atendente, que acionou imediatamente a Guarda Civil Municipal.

Segundo testemunhas, a mulher aparentava tranquilidade ao entregar a nota no caixa, mas a funcionária percebeu a falsificação e manteve a calma e não aceitou. Ao notar que tinha sido descoberta, a golpista tentou fugir às pressas, mas foi abordada pelos agentes poucos metros adiante.

Com ela, a Guarda Civil encontrou mais uma nota falsa de R$ 200, dinheiro verdadeiro e um celular escondido dentro do carro. A jovem recebeu voz de prisão no local e foi levada para a delegacia.

Por se tratar de crime contra a moeda nacional, a Polícia Federal foi acionada e assumiu a ocorrência. A mulher permanece à disposição da Justiça, e pode responder por falsificação e tentativa de estelionato.