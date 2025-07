Piracicaba enfrenta calor e tempo seco neste fim de semana

Will Baldine/JP

A previsão do tempo para Piracicaba neste final de semana aponta para a continuidade do tempo seco na região. Segundo os dados meteorológicos, os dias serão marcados por sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuvas, e o tempo deve seguir firme ao longo de toda a semana.

As temperaturas devem subir gradualmente nos próximos dias. As máximas podem atingir os 28°C, enquanto as mínimas devem variar entre 13°C e 14°C. Essa elevação térmica é influenciada por uma massa de ar seco que atua sobre o interior paulista e impede a formação de nuvens carregadas.