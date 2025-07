Julho Amarelo: conscientização e combate às hepatites virais

O mês de julho é dedicado à conscientização e ao combate às hepatites virais. Essas infecções afetam o fígado e representam um grande problema de saúde pública no Brasil.

Muita gente não sabe, mas na maioria dos casos, as hepatites são silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas evidentes. Existem vários tipos de hepatites, sendo as mais comuns a A, B e C. Além delas, há a hepatite D, mais presente na região Norte do país, e a E, que é menos frequente.

No Brasil, a hepatite C é a que registra o maior número de casos e óbitos, sendo responsável por muitas complicações hepáticas, como cirrose e câncer de fígado.