Piracicaba tem alta em ISTs; SAIBA como se prevenir

Piracicaba vive um aumento preocupante nos casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, houve um crescimento de 74% entre os anos de 2021 e 2024. A maioria dos registros envolve sífilis adquirida, que se mantém como a infecção mais frequente em todos os anos analisados, seguida por sífilis em gestantes, aids e hepatites.

A faixa etária com maior incidência de ISTs está entre os 20 e 39 anos, e maioria dos infectados são homens. A coordenação do programa municipal de ISTs destaca ainda que uma parcela significativa dos casos envolve homens que fazem sexo com outros homens — grupo que ainda encontra dificuldades de acesso aos serviços por conta do estigma social.

O que são ISTs e como são transmitidas