Saúde intensifica ações sobre hepatites virais; Saiba como

Nesta terça-feira (01/07), tem início a campanha Julho Amarelo, promovida pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil para conscientizar sobre as hepatites virais. A abertura oficial será realizada no Térreo 1 do Centro Cívico, das 9h às 15h, com oferta de testes rápidos para hepatites B e C, autoteste para HIV e distribuição de kits de prevenção — incluindo gel, preservativos e materiais informativos — pelas equipes do Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas) da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo Karina Corrêa, coordenadora do Cevisa (Centro de Vigilância em Saúde), as hepatites virais geralmente evoluem de forma silenciosa, mas podem causar danos graves ao fígado e à saúde geral. “Por isso, a testagem precoce é fundamental para identificar infecções e iniciar o tratamento o quanto antes, evitando o agravamento da doença e a transmissão para outras pessoas”, afirmou.