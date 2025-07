Pedido de ressarcimento no INSS começa hoje (11); como receber

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram vítimas de descontos indevidos por entidades associativas, no esquema de corrupção conhecido como "Farra do INSS", podem aderir nesta sexta-feira (11) ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os pagamentos estão previstos para começar em 24 de julho.

Atualmente, 1.860.593 pessoas estão aptas a participar do acordo. A adesão pode ser feita de duas maneiras: pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. É importante ressaltar que essas são as únicas formas válidas para formalizar o aceite.

Como Aceitar o Acordo pelo Aplicativo Meu INSS: