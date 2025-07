Lançado Programa de Refinanciamento de Débitos Habitacionais

A medida contempla moradores de 14 empreendimentos habitacionais, sendo: Jardim Alvorada, Parque dos Sabiás, Jardim Vitória, Vila Liberdade, Altos do Tatuapé, Jardim dos Ipês, Jardim Morada do Sol, Jardim Algodoal, Jardim Oriente, Bosques do Lenheiro, Mário Dedini, Vila Emdhap, Vila Sônia e Jardim Sant’Ana, além de beneficiários do programa Cesta Básica de Materiais de Construção.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, instituiu, por meio do decreto 20.573/25, o Programa de Refinanciamento de Débitos Habitacionais, que tem por objetivo a repactuação do valor das parcelas vencidas e vincendas de contratos firmados com a extinta Emdhap e que hoje estão sob a responsabilidade da administração municipal e do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (Fumhis).

O refinanciamento poderá ser feito por iniciativa dos próprios moradores, desde que estejam com pagamentos em dia, ou de forma compulsória, nos casos em que há parcelas em atraso. Nestes casos, a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária será responsável pela notificação do devedor. Caso o mutuário notificado não busque o refinanciamento dentro do prazo, o município poderá tomar medidas como inscrição do CPF em órgãos de proteção ao crédito; protesto da dívida; ação judicial de cobrança e rescisão contratual com devolução do imóvel.

Os débitos poderão ser refinanciados em até 96 parcelas mensais, com condições que variam de acordo com o valor devido. O pedido de refinanciamento deverá ser feito em até 60 dias após o recebimento da notificação. A solicitação pode ser realizada presencialmente, na sede da secretaria, ou pelo sistema Sem Papel (https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/). A secretaria fica no 9º andar do Centro Cívico, situado na rua Antonio Correa Barbosa, 2233, no Centro.

A adesão ao programa implica confissão irretratável do débito, renúncia a defesas administrativas ou judiciais e compromisso com o pagamento regular das parcelas.