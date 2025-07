20 milhões de litros: Etanol tem grande queda nas vendas em julho

Etanol anidro: Fechou em R$ 2,9996 o litro, apresentando um aumento de 0,11% em comparação com o período anterior.

Queda de Preços perde força em junho

O preço do etanol hidratado registrou o quinto período consecutivo de queda no mercado spot paulista na primeira quinzena de junho de 2025. Contudo, pesquisadores do Cepea observam que esse movimento de recuo perdeu força, principalmente porque muitos vendedores se mostraram mais firmes em seus preços.

Fatores como as chuvas em regiões produtoras, que dificultaram as atividades agrícolas e a moagem nas indústrias, contribuíram para a redução do volume disponível no mercado spot. Além disso, a recente valorização do petróleo no cenário internacional e o aquecimento da demanda devido à proximidade de feriados deram sustentação aos preços do etanol em São Paulo.