Dólar segue em alta após taxação de Trump nesta sexta-feira (11)

No início desta manhã a moeda norte-americana avançava 0,38%, cotada a R$ 5,564. Na véspera, o dólar já havia fechado em alta de 0,72%, a R$ 5,543. Com esse movimento, a divisa acumula ganhos de 2% em julho, embora ainda registre perdas de 10,3% em 2025 frente ao real.

O mercado financeiro brasileiro opera sob o impacto das novas tarifas comerciais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta sexta-feira (11), o dólar registra alta, enquanto o cenário econômico doméstico acompanha de perto a reação do governo Lula e a divulgação dos dados do setor de serviços.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), iniciará suas negociações às 10 horas. No dia anterior, o indicador encerrou o pregão em queda de 0,54%, atingindo 137,7 mil pontos. No acumulado do mês, a Bolsa brasileira registra perdas de 1,52%, mas mantém ganhos de 13,68% no ano.

Reação do Governo Lula

O mercado também repercute a firme reação do governo brasileiro ao aumento de 50% nas tarifas impostas por Donald Trump sobre todos os produtos do Brasil. Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, na noite passada, o Presidente Lula afirmou que, caso não haja uma solução diplomática para o impasse, o Brasil utilizará a Lei da Reciprocidade Econômica e adotará uma tarifa recíproca a partir de 1º de agosto.

Lula destacou que uma comissão com empresários será organizada para tentar negociar a taxa. Contudo, ele advertiu que, se as negociações falharem, o Brasil recorrerá à Organização Mundial do Comércio (OMC) e, em último caso, retaliará as tarifas dos EUA. O presidente também aventou a possibilidade de buscar novos mercados para os produtos brasileiros.