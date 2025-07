Férias no Sítio traz espetáculo teatral no fim de semana; Veja

Com forte apelo visual e interativo, a montagem mistura circo, teatro, palhaçaria e música. No elenco, os artistas Roxane Cavallari e Fernando Cavallari dão vida aos palhaços Tampa e Panela, que chegam ao espaço com uma charmosa Kombi transformada em picadeiro ambulante. O resultado é uma apresentação democrática e acolhedora, com muita improvisação, ternura e bom humor.

A programação de férias em Piracicaba traz um momento especial para as famílias neste sábado (12). Dentro da agenda do projeto Férias no Sítio, promovido pelo Salão Internacional de Humor de Piracicaba, o Armazém 8A do Engenho Central recebe, às 15h, o espetáculo Kombi no Circo – Tampa e Panela, da Cia Atitude Teatro. A atração é gratuita e aberta a todos os públicos.

O grupo, fundado em 2008, atua com foco na inclusão e no acesso à arte, já tendo se apresentado em diversos festivais, escolas e comunidades pelo Brasil. Além dos espetáculos, a Cia Atitude Teatro desenvolve projetos socioculturais em escolas públicas, oficinas e rodas de conversa.

Segundo Junior Kadeshi, coordenador do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, “a proposta do Férias no Sítio é aproximar as famílias da arte de forma leve e divertida. Trazer o circo, o teatro e a cultura popular para dentro da programação reforça nosso compromisso com a formação de público e com a ocupação criativa dos espaços culturais da cidade”.

A mostra Férias no Sítio segue até 28 de julho com entrada gratuita e atrações aos sábados e domingos, das 9h às 17h. O público também pode conferir as exposições “Só Emília”, com releituras da icônica boneca, e “Lobato em Caixa”, composta por dioramas assinados por Fábio Scarenzi. Sessões de cinema e oficinas completam a programação, que homenageia a obra de Monteiro Lobato.

