Festa do Divino e outros eventos em Piracicaba; Veja programação

Projeto Bem-vindo ao Engenho recebe mestre Batata e roda de capoeira

No domingo, 13/07, às 10h, o Parque do Engenho Central será palco de uma roda de capoeira aberta ao público comandada pelo professor Anderson Luis da Silva Oliveira, conhecido como mestre Batata, da escola Abadá-Capoeira. O evento gratuito integra o projeto Bem-vindo ao Engenho e será realizado no palco próximo à passarela Pênsil. Mestre Batata tem vasta experiência na capoeira, com participação em competições regionais, nacionais e internacionais, além de projetos sociais e educativos. A ação visa valorizar a cultura brasileira e promover a inclusão social por meio da capoeira.

Programação SESI Piracicaba

Peça teatral “Menino Deus Dioniso” da Companhia O Grito

A Companhia O Grito comemora 20 anos em 2025 e apresenta a peça teatral infantojuvenil “Menino Deus Dioniso”, com duas sessões no SESI Piracicaba. O espetáculo une elementos da cultura nordestina, como o bumba meu boi, à mitologia grega, contando a história do menino Toninho que parte do Maranhão rumo a São Paulo em busca do pai. A narrativa traz personagens mágicos e aborda temas de superação e aprendizado. As apresentações acontecem na sexta-feira, 11/07, às 14h, e no sábado, 12/07, às 16h, esta última com intérprete de libras. A classificação é livre e os ingressos são gratuitos, com reserva pelo site.