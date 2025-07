Piracicaba tem programação de férias totalmente gratuita em julho

Na programação constam vivências de judô, tênis de mesa, ginástica, atletismo, karatê, vôlei adaptado, yoga, capoeira, pilates e canoagem, bem como música ao vivo, circo, dança e recreação. Estarão no local, ainda, food trucks, com diversas opções gastronômicas.

“Pensamos no MovimentAr, com destaque para o Ar no final da palavra, justamente para que as famílias, pessoas de todas as idades, tanto piracicabanos quanto turistas, aproveitem os domingos de julho para colocar o corpo em movimento, ao ar livre. Além disso, essa proposta do Ar carrega a identidade do dialeto piracicabano, um patrimônio imaterial da cidade”, explicou a titular da Secretaria de Turismo, Clarissa Quiararia.

Para divertir, entreter e incentivar a prática de esportes e o turismo na cidade, a Prefeitura de Piracicaba preparou uma programação especial variada e totalmente gratuita para julho, mês oficial de férias escolares. Denominada MovimentAr – Férias na Avenida, as atividades acontecerão nos domingos dias 6, 13 e 20/07, no período da manhã, das 8h às 12h, no calçadão da avenida Renato Wagner, que ficará fechada para o tráfego de veículos. A realização é das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, em parceria com o Sesc.

A ideia de realizar a programação na avenida Renato Wagner teve como referência a avenida Paulista, em São Paulo, que aos domingos é aberta exclusivamente para pedestres e ciclistas, sem trânsito de veículos. “Pensamos no calçadão da avenida Renato Wagner de forma estratégica, porque está nas proximidades da avenida Beira Rio e da Rua do Porto, ou seja, vias com atrativos turísticos, e então as pessoas podem aproveitar a ocasião para também conhecer e visitar outros espaços do município no período de férias”, falou Clarissa.

Segundo Roger Carneiro, secretário de Esportes, equipe técnica de professores da Pasta acompanhará as atividades, visando a segurança na execução dos movimentos esportivos. “Nosso objetivo é despertar e incentivar hábitos saudáveis. Queremos que os participantes finalizem as atividades sempre com o desejo de quero mais, por isso teremos os profissionais e parceiros da Secretaria à disposição para conduzir e orientar o público”, disse.