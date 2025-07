Academia Municipal de Piracicaba recebe novos equipamentos

Célia Folegoti, 62 anos, que frequenta a academia há mais de 10 anos, aprovou a mudança. “Ficou ótimo. Os aparelhos estão bem melhores. Agradeço a Prefeitura pela iniciativa”. A opinião também é compartilhada por Fernando Lapa, de 56 anos.“Os equipamentos novos eram um pedido antigo de todos que frequentam a academia. Isso faz com que a gente treine com mais disposição”.

A academia de musculação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, coordenada pelo setor de atividades motoras e localizada no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, recebeu novos equipamentos no início do mês de julho. Bicicletas ergométricas, estação de musculação cross 45° e de adutor/abdutor, barras para supino, anilhas, entre outros itens, já estão instalados no local. Além disso, houve uma reorganização dos demais equipamentos existentes, o que melhorou a fluidez dos frequentadores do local.

O coordenador da academia, Clévis Spada, também destacou a chegada desses novos aparelhos. “Os alunos estão bastante satisfeitos e animados, pois agora podem treinar com mais variedade, segurança e eficiência. É muito gratificante ver o entusiasmo e a motivação de todos, sabendo que estamos investindo na qualidade do atendimento e no bem-estar de cada um”.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, a modernização da academia reforça o compromisso da Prefeitura em oferecer um espaço cada vez melhor para a prática de atividades físicas, promovendo saúde, qualidade de vida e alegria para toda a comunidade. “Agradecemos a compreensão e o apoio de todos durante esse processo de melhorias”.

Atualmente, os alunos são divididos por turmas, com 30 integrantes cada, duas vezes por semana, com uma hora de duração por aula. As atividades são coordenadas pelos professores da Secretaria de Esportes. Recentemente, o setor de atividades motoras promoveu um período para novas inscrições. Em poucos dias, foram 500 inscrições efetuadas. Os interessados cadastrados estão sendo chamados mediante disponibilidade. Outras informações sobre a academia (turmas, horários e disponibilidade de vagas) podem ser obtidas pelo telefone 3422-0233 e/ou 3433-4588.