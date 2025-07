Defesa Civil liga alerta sobre período de estiagem em Piracicaba

A Defesa Civil de Piracicaba está intensificando suas ações de prevenção contra incêndios e acidentes neste período de estiagem, que se estende de junho a outubro. A iniciativa, parte da Operação SP Sem Fogo em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, visa reduzir os focos de incêndios florestais, queimadas em áreas verdes e os riscos associados à soltura de balões.

Durante a fase vermelha da Operação, ativada justamente no período mais seco do ano, as atividades de combate ao fogo e fiscalização são intensificadas, com reforço nas campanhas preventivas e na comunicação direta com os moradores.

Alerta para deslizamentos e monitoramento de chuvas

Além da campanha estadual, a Defesa Civil de Piracicaba também instalou uma faixa informativa próxima à rotatória da Prefeitura, alertando sobre possíveis deslizamentos de tochas na região da pedreira do Bongue. O coordenador da Defesa Civil, Célio Francisco dos Santos, explicou que a medida é preventiva. "A pedreira possui uma vala de contenção construída para proteger a área em caso de desagregamento do talude, e o local é monitorado. Contudo, a atenção da população é essencial para evitar riscos", destacou Santos.

A equipe da Defesa Civil também realizou a manutenção mensal dos pluviômetros espalhados pelo município. Esses equipamentos são cruciais para o monitoramento das chuvas e para orientar ações preventivas em cenários de risco de enchentes ou outros desastres naturais.