Piracicaba recebe Carreta da Mamografia; Veja como fazer o exame

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebe a partir do dia 21/07 a Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, uma iniciativa do governo do estado que oferece mamografias gratuitas para a população, com o objetivo de ampliar o diagnóstico precoce do câncer de mama. A carreta ficará na cidade até o dia 2 de agosto.

“Recentemente anunciamos que zeramos as filas de espera por mamografia que eram em mais de quatro anos. A mamografia é um exame de alta demanda por médicos, por isso, receber estes mutirões nos ajuda a atender ainda mais rápido a mulher piracicabana” afirmou o vice-prefeito, e secretário de Saúde, dr. Sérgio Pacheco. Para ele, essa ação complementa as ações desenvolvidas pela atual gestão para reduzir as filas de espera por exames em Piracicaba.