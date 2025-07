Confira os selecionados do Festival Gastronômico de Piracicaba

Agora, os restaurantes devem participar de reunião na Secretaria de Turismo, conforme previsto no edital, que está disponível na íntegra em turismopiracicaba.com.br . Todos os selecionados deverão pagar, até dia 15/08, a taxa de participação conforme a categoria. O valor será integralmente destinado ao Fundo Municipal de Turismo, para investimento no setor.

Além das exigências legais para o funcionamento de um estabelecimento gastronômico, a Comissão de Habilitação avaliou para a seleção critérios como ingredientes, apresentação, criatividade, originalidade, referências culturais, preços e proporção. No festival, conforme estabelecido no edital, os pratos devem ser comercializados entre R$20 e R$40, e as cervejarias precisam oferecer copos com quantidade de 400 ml de cerveja para o evento, com valores dos copos entre R$15 e R$30. Será disponibilizado a cada selecionado espaço de dois metros de largura e quatro metros de comprimento.

Os selecionados na categoria alimentação foram: A Venda do Matuto, Avvi, Cantina Salvierta, Delicato Bistrô Alimentação, Empanadeira La Ninha, Estaiada Beira Rio, Kibe do Hassib, Maeh Gastronomia, Meat Steak House, Pintado do Mirante, Seu Arantes Botequim, Small Smash Burger, Smoker Barbecue, The Pizza Map, Umami Culinária Asiática e Vicolo Alto Bar & Cucina.

Já as cervejarias aptas à participação são: A Tutta Birra Cervejaria, Cervejaria Cevada Pura, Dama Bier, Em Nome do Malte, Green Fish Brewing Co., Komtainer Beer, Nhô Quim Cervejaria e Sexto Sentido Cervejaria. Quanto à categoria drinks, estarão no evento Rox Cocktails & Wine, Sucupira e Vitz Bebidas Alcoólicas. As sorveterias serão Bona Bona Sorvetes Criativos e Stab, e os doces ficarão sob responsabilidade de Maria Gula Doces, Sucré La Vie e Zuleika’s.