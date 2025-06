Diocese e Exército de Formiguinhas realizam Campanha do Agasalho

A Diocese de Piracicaba, em parceria com o Exército de Formiguinhas, realiza a “Campanha do Agasalho 2025”. A iniciativa visa arrecadar agasalhos, cobertores, meias, calçados e roupas de inverno em bom estado de uso para serem distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade em cidades da região diocesana.

Cada paróquia da Diocese irá organizar a coleta de doações em suas próprias comunidades. Os materiais arrecadados serão entregues no espaço do Exército de Formiguinhas, localizado na Cúria Diocesana de Piracicaba. As doações serão posteriormente encaminhadas às famílias assistidas.

