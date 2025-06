Prefeitura faz mais de 700 abordagens a moradores de rua

No local, as pessoas em situação de rua têm acesso a alimentação, banho, local para descanso, oficinas e acompanhamento técnico especializado. Também são realizados encaminhamentos para serviços de saúde, programas de renda, documentação e retorno à cidade de origem. A Casa de Passagem também acolhe pessoas acompanhadas de animais, que ficam protegidos em um espaço externo coberto. Os acolhimentos ocorrem de duas formas: das 8h às 16h, via Centro POP, e após esse horário, via SEAS. O telefone da Casa de Passagem é (19) 3428-8674.

O Centro POP, localizado na Rua Frei Vital de Primeiro, 234 (Jardim Califórnia), segue atendendo de segunda a sexta, das 8h às 16h, oferecendo café da manhã, lanche da tarde, banho, lavagem de roupas, oficinas e atendimentos técnicos. A unidade também realiza os encaminhamentos para acolhimento e pode ser contatada pelo telefone (19) 3426-5979. Segundo a secretária Fernanda Varandas, o trabalho conjunto visa garantir acolhimento seguro e digno durante os dias mais frios: “Estamos com nossa rede mobilizada para oferecer apoio integral, com dignidade, respeito e acesso a todos os serviços necessários”, afirma.