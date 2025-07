Edson Rontani lança livro sobre Piracicaba na Revolução de 1932

A obra mergulha nos três meses intensos da Revolução Constitucionalista de 1932 a partir do olhar da população piracicabana. Por meio de cartas, trechos de jornais, depoimentos e fotografias, o autor revela como a cidade se organizou, resistiu e se expressou durante o conflito. O livro mostra como os moradores enfrentaram o toque de recolher, o racionamento de mantimentos e a ameaça de bombardeios, além de abordar o papel da imprensa local — como o Jornal de Piracicaba, a Gazeta de Piracicaba e O Momento — na cobertura do avanço das tropas federais e na publicação das correspondências enviadas ao front.

O lançamento do livro Cartas a Piracicaba, do jornalista e pesquisador Edson Rontani Júnior, reuniu dezenas de pessoas na noite de terça-feira (8), no Museu Prudente de Moraes. O evento, marcado por apresentações culturais, palestra e sessão de autógrafos, celebrou não apenas o trabalho minucioso de mais de uma década de pesquisa, mas também a importância da preservação da memória local.

A programação de lançamento começou com uma apresentação musical do maestro Jonatas Dionísio, da Banda União Operária, na flauta transversal. Em seguida, o autor foi apresentado pelo orador José Otávio Machado Menten e ministrou a palestra “O correio militar de 1932”, contextualizando a importância das cartas trocadas durante o conflito. A noite terminou com sessão de autógrafos e coquetel na área externa do museu.

Foram distribuídos gratuitamente 150 exemplares ao público presente. O evento foi realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, com apoio da Prefeitura, Secretaria da Ação Cultural (Semac) e Museu Prudente de Moraes, além de contar com o patrocínio de diversas instituições e empresas locais.