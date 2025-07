Confira os concertos da União Operária em julho em Piracicaba

A Corporação Musical União Operária intensifica suas atividades neste mês de julho com uma agenda repleta de apresentações gratuitas em diferentes espaços culturais de Piracicaba. A iniciativa reforça o papel da banda como símbolo de tradição e acesso à música de qualidade, enquanto se aproxima da comemoração de seus 120 anos.

A programação começou nesta quarta-feira, 09/07, às 8h30, com participação na Solenidade da Revolução Constitucionalista, promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, na Estação da Paulista (avenida Dr. Paulo de Moraes, s/n – Paulista). Na quinta-feira, 10/07, às 18h, a apresentação será no Parque do Engenho Central (avenida Maurice Allain, 454), durante o Congresso Estadual de Arte e Educação. Já nos dias 11, 12 e 13/07, a União Operária marca presença na tradicional Festa do Divino, com apresentações em diferentes pontos da cidade. Encerrando a agenda do mês, a banda realiza um concerto gratuito no domingo, 27/07, às 16h, no Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), também localizado no Engenho Central.