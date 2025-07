Com Superman, veja a programação do cinema em Piracicaba

Os fãs de super-heróis e futebol têm um motivo a mais para correr para o cinema neste fim de semana em Piracicaba. A estreia de Superman promete agitar as telonas com muita emoção e, no domingo (13), o Cine Araújo exibe ao vivo a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA entre Chelsea e PSG. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

Superman

O novo filme de James Gunn mostra Superman tentando equilibrar sua origem kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent. Enfrentando uma sociedade que questiona seus ideais, ele encara novas ameaças ao lado de personagens clássicos como Lois Lane, Lex Luthor, Lanterna Verde e Mulher-Gavião. Um herói em busca de esperança e justiça em tempos desafiadores.

Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025

A grande final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 (13/07), entre Chelsea e PSG, será transmitida ao vivo nas telonas do Cine Araújo Piracicaba. A partida acontecerá às 16h do horário de Brasília.

Seguem em cartaz