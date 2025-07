Igreja evangélica estuda nova construção perto de Piracicaba

A Igreja Comunidade da Fé está avaliando a construção de um grande templo evangélico às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana - via que também passa por Piracicaba. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) com detalhes sobre a estrutura e a área potencial para a instalação foi publicado na última terça-feira (8), sinalizando o avanço do projeto.

O EIV tem como finalidade principal analisar as condições do local e identificar os possíveis impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes da implantação do templo. O estudo foi elaborado com base em trabalhos técnicos e dados de fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e a própria Prefeitura da cidade.

De acordo com o documento, o projeto atende a todas as condições necessárias para a implantação do templo religioso. O documento afirma que não foram identificados impactos significativos durante a fase de execução das obras, além daqueles comumente observados em áreas urbanas.

"No que se refere à operação, a igreja trará benefícios para a comunidade e para o entorno, através do reforço dos laços comunitários, devido à criação de um espaço de convivência e integração entre os moradores e frequentadores, contribuindo para a formação de redes de apoio social, fundamentais em áreas residenciais e comerciais com dinâmicas diversas", diz um trecho da pesquisa.