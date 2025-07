Por que uma rua de Piracicaba tem o nome de 'Boa Morte'?

Antes de receber esse nome, a rua era conhecida como Rua da Matriz ou Rua do Pátio. Ela foi organizada pelo Alferes José Caetano com orientação do Senador Nicolau Vergueiro, e já constava em registros cartográficos da cidade em 1823. A origem da rua remonta à época em que o traçado urbano da cidade começava a ser consolidado.

A Rua Boa Morte, localizada na área central de Piracicaba (SP), é uma das mais antigas do município e carrega em seu nome uma referência direta à religiosidade local. A denominação está ligada à Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, cuja primeira construção foi realizada no século XIX pelo artista Miguelzinho Dutra.

A via se inicia na Rua Prudente de Moraes e termina na Praça Antonio Prado, próxima ao antigo prédio da Estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Por sua localização e importância histórica, a Rua Boa Morte concentra pontos de relevância para a memória urbana e educacional de Piracicaba.

Entre os edifícios localizados na rua estão o Colégio Piracicabano, uma das primeiras instituições metodistas de ensino do país, e o Colégio Dom Bosco – Assunção, cuja igreja anexa permanece em funcionamento. Esses estabelecimentos foram fundamentais para a transformação do perfil urbano e social da região.

Atualmente, a Rua Boa Morte é uma via de uso misto, com intenso fluxo de pedestres e veículos. O comércio instalado ao longo de sua extensão é variado, com lojas, serviços e atividades que atendem tanto moradores quanto visitantes. Apesar das mudanças ao longo do tempo, o nome da rua continua sendo um ponto de curiosidade e debate, especialmente entre quem conhece a cidade pela primeira vez.