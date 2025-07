Prefeitura melhora ruas de 18 bairros em Piracicaba; Veja quais

A operação Tapa-buraco atende solicitações feitas pela população por meio do SIP (Serviço de Informações à População – 156), além de demandas encaminhadas por vereadores e observadas pelas equipes em campo. O trabalho prioriza vias com maior fluxo de veículos e pontos críticos que exigem reparos imediatos.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, realizou serviços de tapa-buraco em 25 vias da cidade entre os dias 1º e 5 de julho. Ao todo, 18 bairros foram contemplados com as melhorias, que garantem mais segurança e mobilidade no trânsito urbano.

O serviço é executado com padronização e qualidade: os buracos recebem requadramento, preenchimento com bica corrida (mistura de brita, pedrisco e pó-de-pedra) e acabamento com massa asfáltica, especialmente onde há necessidade de intervenção mais profunda. A ação reforça o compromisso da Prefeitura com a manutenção das vias e a melhoria da infraestrutura urbana.

Confira as ruas e bairros atendidos:

• Alto: rua Visconde do Rio Branco

• Artemis: rua Quinze de Novembro