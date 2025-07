Carro capota após colisão no centro de Piracicaba

Um grave acidente assuntou moradores do centro de Piracicaba na manhã desta quarta-feira (9), quando dois carros colidiram com violência no cruzamento das ruas Voluntários e Tiradentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam rapidamente a vítima, que estava consciente, mas com ferimentos. Ela foi levada para o Hospital Unimed.

Policiais militares isolaram a área enquanto peritos da Polícia Científica examinavam a cena para entender as causas do acidente. O caso foi registrado no Plantão Policial, e testemunhas relataram o susto de ver o carro capotando logo no início da manhã no centro da cidade.

A polícia apura os detalhes.