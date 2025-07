Engenho Central sediará IV Congresso da OPAE; saiba mais

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Parque do Engenho Central, será palco do IV Congresso da Organização Paulista de Arte Educação (ConOPAE 2025), que acontece de 10 a 12 de julho, das 10h às 22h. Promovido pela OPAE em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Capivari, o evento se consolida como um importante espaço de diálogo e intercâmbio entre educadores, pesquisadores e artistas de todo o Estado de São Paulo.

Com o tema "Entre rios e raízes: Arte Educação como semente", o congresso propõe uma profunda reflexão sobre o papel da arte educação na transformação ecológica e social. A programação diversificada inclui Rodas de Conversa temáticas com a apresentação de trabalhos aprovados, oficinas práticas ministradas por renomados arte-educadores convidados, espaços para lançamento de livros e diversas atividades culturais ao longo dos três dias.