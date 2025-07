Sesi Piracicaba inaugura novo playground; Veja os detalhes

Neste sábado, dia 12 de julho, o Sesi Piracicaba promove a inauguração do Brinquedão, um espaço de recreação ao ar livre projetado especialmente para o público infantil. Com acesso gratuito, a programação começa às 9h e promete entreter crianças e famílias com diversas atividades, incluindo a apresentação do espetáculo circense “Gerinfonsa”.

O novo playground é composto por um circuito lúdico com túneis, escorregadores, balanços, pontes e até uma casa na árvore. A proposta é oferecer uma experiência completa de diversão e movimento em um ambiente seguro e acessível para todas as idades. Além das brincadeiras, o público poderá aproveitar distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. Às 10h, tem início o espetáculo “Gerinfonsa”, protagonizado pelo palhaço Fonso e seu carrinho cênico. A apresentação reúne elementos do circo clássico com a linguagem provocadora da arte de rua, misturando mágica, malabarismo e ventriloquia.