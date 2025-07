Quintal do Prudente recebe banda Rockstrada nesta quinta (10)

O Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba, recebe nesta quinta-feira (10), às 19h, mais uma edição do Quintal do Prudente, projeto musical que transforma o jardim da antiga residência do ex-presidente em palco para artistas locais e regionais. A atração da vez é a banda piracicabana Rockstrada, que traz um repertório de clássicos do rock nacional e internacional, além de músicas autorais.

Durante o evento, o público poderá aproveitar a atmosfera acolhedora do jardim do museu, entre jabuticabeiras históricas, com opções de alimentação e bebidas fornecidas por parceiros locais. A entrada é gratuita, e o espaço é acessível para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados. Não é permitida a entrada com alimentos ou bebidas.