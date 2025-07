Com gratidão e emoção, Piracicaba celebrou 93 anos da Revolução

A cerimônia começou as 9h ao som da Banda União Operária, que emocionou o público com um repertório patriótico executado por seus músicos. Em seguida, teve início a solenidade oficial, com a presença do prefeito Helinho Zanatta, membros do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) — além de vereadores, policiais militares e a Guarda Civil.

Os discursos destacaram a importância simbólica da Estação da Paulista durante o conflito de 1932. "Foi daqui lque partiram os voluntários piracicabanos para o front, tornando o local um marco da história municipal", lembrou Edson Rontani.

O clima de nostalgia tomou conta dos presentes, em memória dos mortos na Revolução, em sinal de gratidão e respeito.