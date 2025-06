Prefeitura arruma buracos de 17 bairros em Piracicaba; veja lista

A iniciativa visa atender às demandas da população, que chegam via Serviço de Informações à População (SIP) – telefone 156 – e por meio de solicitações de vereadores. Além disso, as equipes da Secretaria identificam e corrigem necessidades pontuais durante o patrulhamento das vias.

Os serviços são executados com foco na qualidade e padronização. A metodologia inclui o requadramento ao redor do buraco, o preenchimento com bica corrida (mistura de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e a finalização com massa asfáltica, especialmente em buracos que exigem intervenção mais profunda. A medição da massa aplicada por metro quadrado garante a eficiência do processo.

A prioridade da Secretaria são as regiões de maior urgência, como avenidas com alto fluxo de veículos, além de pontos específicos que necessitam de reparo imediato para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Confira os bairros e as respectivas vias que receberam os serviços de tapa-buraco: