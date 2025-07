Grave acidente deixa motociclista em estado grave em Piracicaba

Um motociclista foi socorrido em estado grave após uma colisão com um Toyota Etios nesta terça-feira (8), na avenida Barão de Serra Negra em Piracicaba. Com o choque, o motociclista caiu com violência no asfalto e apresentou sangramento devido aos ferimentos.

VEJA MAIS:

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente para o atendimento e encaminhamento ao Hospital dos Fornecedores de Cana, com urgência, pela gravidade do caso.