Homem embriagado bate em carros, capota e foge à pé em Piracicaba

O Peugeot, que trafegava em alta velocidade no sentido Piracicaba, ignorou o trânsito congestionado e atingiu em cheio a traseira de uma caminhonete ocupada por um trabalhador de 38 anos, que retornava para casa no bairro São Mateus. O impacto fez o veículo francês capotar várias vezes, atravessar a pista e bater em um Jeep Renegade, no qual estava um casal de empresários que ficou em choque ao ver o carro voando na sua direção.

Testemunhas relataram que o trânsito estava praticamente parado no momento, e a violência da batida espalhou destroços por toda a rodovia, paralisando ainda mais a via no horário de pico. Apesar do susto e da cena assustadora, nenhum dos ocupantes da caminhonete e do Jeep se feriu, mas a imagem do Peugeot girando descontrolado ficou gravada na memória de quem assistiu.

O condutor do Peugeot conseguiu sair do carro por conta própria, visivelmente desorientado, com sinais de embriaguez.

Segundo equipes de resgate e funcionários da concessionária Eixo SP, ele ainda recebeu atendimento inicial no acostamento. Mas quando foi questionado se havia ingerido álcool e informado de que seria acionada uma viatura da Polícia Militar Rodoviária, o homem pulou o guard rail, atravessou para o outro lado da rodovia e desapareceu em direção ao bairro Parque Piracicaba (Balbo), deixando para trás o rastro de destruição.