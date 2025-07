Assalto em Piracicaba: vítima estava sendo enforcada com cinto

No dia seguinte à tentativa de assalto marcada por extrema violência no bairro Pauliceia, em Piracicaba, novos detalhes do caso vieram à tona e revelaram ainda mais o terror vivido pela vítima, que sobreviveu após ser despida, sufocada com um cinto e ameaçada com uma faca por dois criminosos dentro de casa. A vítima acreditava que não sairia viva.

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (8), por volta das 23h50, na Travessa Etamir José Ferrari. Os ladrões invadiram a residência, renderam o morador e iniciaram uma sessão de tortura. Ele foi despido da cintura para baixo, jogado ao chão e imobilizado enquanto um dos bandidos puxava a cinta em volta de seu pescoço e o outro ameaçava com uma faca.A dupla revirou gavetas em busca de dinheiro enquanto o sufocavam:

A Polícia Militar, acionada por vizinhos que ouviram gritos, chegou no momento em que a situação se agravava. Os PMs invadiram o imóvel, libertaram a vítima e renderam os dois criminosos. Um deles ainda tentou reagir, mas foi contido e algemado.