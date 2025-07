Festa Julina acontece na Biblioteca Municipal nesta quarta (09)

A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto promove, nesta quarta-feira (09), uma Festa Julina voltada ao público infantil. Com entrada gratuita, a celebração acontece das 13h às 17h e contará com brincadeiras típicas, música tradicional e um ambiente acolhedor para toda a família. Entre as atrações estão atividades clássicas como pescaria e jogo das argolas. O espaço será ambientado com música caipira, criando um clima festivo que remete às tradicionais festas do interior.

Para a bibliotecária Melysse Martim, responsável pela unidade, o objetivo é fortalecer o papel da biblioteca como espaço de convivência. “Queremos mostrar que a biblioteca é também um lugar de encontros, de afeto e de memórias afetivas. Atividades como essa aproximam o público da leitura de maneira leve e prazerosa”, afirma. A Festa Julina integra a programação cultural da biblioteca, buscando incentivar a participação da comunidade em momentos de lazer com conteúdo educativo e inclusivo.