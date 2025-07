Livro “Cartas a Piracicaba” será lançado hoje; Veja a programação

O Museu Prudente de Moraes será palco nesta terça-feira (8), às 19h30, do lançamento do livro Cartas a Piracicaba, do jornalista Edson Rontani Júnior. A obra resgata relatos da Revolução Constitucionalista de 1932 sob a ótica da população piracicabana e será distribuída gratuitamente ao público presente. A entrada é franca, com distribuição de senhas por ordem de chegada — serão disponibilizados 150 exemplares.

“Busquei compreender como a população local se organizou, resistiu e se expressou durante um momento de grande tensão. As cartas revelam uma Piracicaba resiliente e esperançosa por uma Constituição mais democrática”, explica Rontani.

Programação especial marca a noite de lançamento

A programação da noite inclui momentos culturais e históricos que ampliam a experiência do público:

• 19h às 19h30 – Receptivo com apresentação musical de Jonatas Dionísio, maestro da Banda União Operária, na flauta transversal;

• 19h30 – Abertura oficial com Maurício Beraldo, em nome do Museu;

• Execução do Hino Nacional – Interpretado por Jonatas Dionísio na flauta transversal;

• Apresentação do autor – Feita pelo orador José Otávio Machado Menten;

• Palestra “O correio militar de 1932” – Ministrada por Edson Rontani Júnior;

• Encerramento com sessão de autógrafos e coquetel – Na área externa do museu.