Veja o que funciona em Piracicaba no feriado de 9 de julho

• Zoológico: das 9h às 16h

• Paraíso da Criança: das 9h às 20h

• Parques:

• Rua do Porto: 6h às 21h30

• Piracicamirim: 6h às 21h

• Monte Líbano: 6h às 21h

• Engenho Central: 6h às 22h

• Estação da Paulista: 5h às 22h

• Museus:

• Museu da Água e Aquário: 9h às 17h

• Museu Prudente de Moraes: 10h às 14h

• MISP: 8h às 15h

• Cultura: Sede da Secult, centros culturais, teatros, Pinacoteca, Casa do Povoador e Armazém 8A permanecem fechados.

• Biblioteca Municipal: fechada ao público, com funcionamento interno das 13h às 17h para a Festa Julina das Crianças.

• Turismo:

• Elevador do Mirante, pedalinho, passeio de barco e Casa do Artesão: das 10h às 18h

• Feira de Artesanato: das 10h às 17h

• Complexo Gastronômico da Rua do Porto: aberto

Serviços de emergência

Atendimentos funcionam 24h normalmente:

• Pelotão Ambiental: (19) 3422-0200

• Defesa Civil: 199

• PM: 190

• Polícia Civil: 197

• Guarda Civil: 153

• Bombeiros: 193

• Polícia Rodoviária: (19) 3424-2872

• CPFL: 0800-0101010