Filme infantil será exibido na Biblioteca Municipal hoje (8)

Mais uma opção na programação de férias para as crianças em Piracicaba! A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto exibe nesta terça-feira (08/07), às 14h, o filme infantil Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca. A sessão é gratuita e faz parte do projeto Cineteca, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP).

VEJA MAIS:

A animação brasileira é dirigida por Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo. Com cenários reais e técnica de stop motion, o longa conta a história de Teca, uma pequena traça apaixonada por livros, e seu amigo Tuti, em uma aventura encantadora dentro de uma biblioteca. A trilha sonora é assinada por Hélio Ziskind, conhecido pelas músicas de Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó.