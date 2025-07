Inscrições para curso online do Festival do Minuto estão abertas

Estão abertas, até 23 de julho, as inscrições para o "Minuto Escola Estudantes", projeto do Festival do Minuto que oferece um curso gratuito e online de introdução ao audiovisual. Destinado a estudantes da rede pública a partir de 15 anos, o curso tem como foco a linguagem audiovisual, com ênfase em montagem e edição.

Com 80 horas de duração, a formação inclui 12 horas de videoaulas, plantões de dúvidas via Google Meet e exercícios práticos em vídeo. Os participantes que completarem o curso com frequência mínima de 80% e realizarem os exercícios obrigatórios receberão certificado. Os 85 estudantes com melhor desempenho receberão uma bolsa-prêmio de R$ 1.000, destinada à produção de um vídeo de um minuto com acompanhamento da equipe pedagógica do projeto. As obras finais serão exibidas em uma mostra especial no portal do Festival do Minuto.