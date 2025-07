Piracicaba participa da Italicittà 2025; saiba mais

Piracicaba foi inscrita pela Secretaria Municipal de Turismo, com apoio da Società Italiana di Mutuo Soccorso, para participar do Italicittà 2025, evento promovido pelo Circolo Italiano San Paolo, a ser realizado no dia 13 de novembro, quando serão revelados os municípios paulistas que mantêm viva a herança cultural italiana.

Em sua primeira edição, a curadoria da premiação é liderada pelo Senador Fausto Longo e serão julgadas seis categorias:



Diretamente pela prefeitura

-Categoria Festa Italiana (participação Cultural da cidade)

-Categoria Foto do Monumento Italiano na cidade ou Manifestação concreta (bandeira, placa comemorativa...)

-Categoria Festa Italiana (participação Cultural da cidade) -Categoria Foto do Monumento Italiano na cidade ou Manifestação concreta (bandeira, placa comemorativa...) Diretamente pelos cidadãos

-Categoria Redação

-Categoria Miss Circolo Italiano 2025 e Princesas Italianas

-Categoria Revelação Artística (Uma pintura, uma dança, cantando em italiano...)

-Categoria Vídeo de uma história familiar italiana



O evento será no Salão Nobre do Circolo Italiano, na Avenida Ipiranga, nº 344, 2º andar, e vai reunir representantes dos setores público, privado, patrocinadores e lideranças da comunidade ítalo-brasileira para tratar de iniciativas que valorizam a influência italiana no estado.

"O Estado de São Paulo é um dos principais polos de imigração italiana no Brasil, com mais de 30 milhões de descendentes italianos no país. A influência italiana é visível na arquitetura, na culinária, nas festas religiosas e na música de diversas cidades. Nos dois eventos vamos discutir temáticas centrais: negócios, turismo, enogastronomia e cultura e reunir representantes de diferentes setores para fortalecer parcerias e promover a 'Italianidade' em São Paulo", acrescenta José Messina, presidente do Circolo Italiano.