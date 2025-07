Piracicabano lança disco que explora amores e relações humanas

O cantor e compositor piracicabano Plinio PB acaba de lançar seu novo EP, Observando Amores, com quatro faixas autorais que exploram a vida amorosa como um verdadeiro laboratório de sentimentos. Gravado em Florianópolis (SC) com produção de Felipe Pessoa (Pipe), o trabalho já está disponível nas principais plataformas de streaming e combina ritmos brasileiros diversos para refletir sobre diferentes fases de um relacionamento.

VEJA MAIS:

A faixa “Esquiva”, com participação da paraibana Lara Sales, mistura a suavidade da bossa nova com a energia da guitarrada paraense, trazendo a intensidade dos encontros e desencontros amorosos. Já “Observando Amores (Fecha Comigo)” mistura bossa nova com pagode, retratando o romantismo inicial de um relacionamento. A canção “Só Deu Sol”, originalmente um pagode, ganhou toques de MPB e aborda momentos de dúvida dentro da relação. “Volte Atrás”, com arranjos de metais, fala sobre a ressignificação de decisões passadas no amor.