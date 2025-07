Lançamento de livro sobre Revolução de 1932 acontece amanhã (8)

O jornalista Edson Rontani Júnior lança nesta terça-feira (8), às 19h30, no Museu Prudente de Moraes, o livro “Cartas a Piracicaba”, que resgata relatos históricos da Revolução Constitucionalista de 1932 sob a ótica da população piracicabana. A entrada é gratuita, com distribuição de 150 exemplares por ordem de chegada, mediante retirada de senha antes do evento.

VEJA MAIS:

Resultado de mais de dez anos de pesquisa, a obra reúne cartas publicadas em jornais locais, relatos pessoais, fotografias e documentos históricos que revelam como a cidade viveu os intensos três meses do conflito. Toque de recolher, racionamento de mantimentos e o medo de ataques por terra, ar e rios são alguns dos aspectos abordados. “O livro busca compreender como a sociedade local se organizou, resistiu e se expressou em meio ao contexto de guerra. As cartas foram uma forma de expressão diante da tensão e da esperança por uma Constituição mais democrática”, explica o autor.