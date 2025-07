Feriado de 9 de Julho altera linhas de ônibus em Piracicaba; Veja

Na próxima quarta-feira (09/07), em razão do feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, o transporte coletivo em Piracicaba funcionará com horários reduzidos, seguindo a tabela de domingos e feriados. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

No entanto, quatro linhas irão operar normalmente com os horários de dias úteis: 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/Terminal Vila Sônia), 505 (Uninorte) e 507 (Pq. Automotivo via Hyundai). A medida busca atender à demanda de trabalhadores que atuam nessas regiões da cidade, garantindo o deslocamento mesmo durante o feriado.