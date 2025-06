Livro 'Cartas a Piracicaba' será lançado dia 8 de julho; confira

O Museu Prudente de Moraes será palco para o lançamento do livro: “Cartas a Piracicaba”, do jornalista Edson Rontani Júnior, às 19h30 na terça-feira, 8 de julho. A iniciativa é uma parceria do Instituto Histórico de Geográfico de Piracicaba com a Prefeitura de Piracicaba, a Secretaria de Cultura e o Museu Prudente de Moraes.

O evento contará com distribuição gratuita de 120 exemplares com distribuição de senha, por ordem de chegada, antes do início no local.

Desde o início da década passada, Edson Rontani Júnior tem se dedicado a pesquisar a Revolução de 1932, reunindo depoimentos, fotografias e relatos pessoais e familiares que compõem o material da publicação. "A obra busca conhecer como a sociedade local viveu a Revolução Constitucionalista com toque de recolher, racionamento de itens essenciais à vida e se isolou no interior do Estado com medo de ser atacada por vias fluviais, por terra ou pelo ar", explica o autor.

Para essa imersão histórica, Rontani consultou os três jornais da época: o Jornal de Piracicaba, a Gazeta de Piracicaba e O Momento. Essas publicações foram protagonistas da Revolução, divulgando diariamente cartas e opiniões sobre o avanço das forças federais em território paulista.

O contexto da Revolução de 1932