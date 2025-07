Piracicaba registra 4ª morte por dengue em 2025

Com esse caso, a cidade soma quatro mortes por dengue neste ano. As outras três vítimas eram mulheres – duas idosas e uma adulta – residentes nas regiões Sul e Oeste. Entre 1º de janeiro e 4 de julho de 2025, foram registradas 21.048 notificações de dengue em Piracicaba, com 5.868 casos confirmados, de acordo com dados provisórios. No mesmo período de 2024, foram 54.818 notificações, 27.602 casos confirmados e 16 mortes.

A cidade de Piracicaba registrou a 4ª morte por dengue em 2025, conforme confirmou a Vigilância Epidemiológica na tarde da última sexta-feira (04/07). O óbito foi de um homem, com idade entre 60 e 69 anos, morador da região Sul da cidade, com comorbidades. A infecção foi provocada pelo sorotipo 3 da dengue, e a morte ocorreu entre os dias 08 e 14 de junho. A confirmação foi feita após exames do Instituto Adolfo Lutz e investigação da Vigilância Municipal.

A população pode colaborar denunciando imóveis abandonados ou locais com possíveis criadouros do Aedes aegypti por meio do SIP 156. Para mais informações, também é possível entrar em contato com o PMCA pelo telefone (19) 3427-3351.

Combate ao mosquito Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde continua intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Com o apoio do Programa Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), agentes de saúde realizam visitas casa a casa de segunda a sexta-feira, com foco em orientações e eliminação de criadouros do mosquito.

Aos sábados, os arrastões contra a dengue seguem ativos, com a retirada de inservíveis em imóveis de acumuladores e entrada forçada em locais abandonados com risco de infestação. Na última ação, realizada em 28/06 nos bairros Santana e Santa Olímpia, foram recolhidos 980 quilos de materiais inservíveis.

Vacinação contra dengue continua