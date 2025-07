'Prometi te buscar', disse a irmã ao achar o corpo de Pâmela

Desolada, mas com a sensação de missão cumprida, Tathy gravou um vídeo nas redes sociais para agradecer aos voluntários, aos bombeiros e ao operador do drone que colaborou com as buscas. Em meio às lágrimas e à voz embargada, ela disse estar aliviada por ter dado a Pâmela a dignidade de ser encontrada e sepultada com amor.

Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local, e o corpo foi levado ao IML para os exames legais. Após a liberação, Pâmela foi trazida para Piracicaba e cremada, sem velório, conforme ela mesma havia expressado em vida.

A enfermeira, que enfrentava um quadro de depressão e estava afastada do trabalho para tratamento, deixa uma lição de amor e força àqueles que acompanharam sua história — e à irmã que jamais desistiu dela.