Ameaça da dengue pode rondar sua casa em Piracicaba

Uma guerra silenciosa está sendo travada nas ruas de Piracicaba, e o inimigo, embora minúsculo, é letal: o mosquito Aedes aegypti. No último sábado, dia 7 de junho, a mobilização do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) revelou a dimensão do desafio, com a remoção de impressionantes 4,89 toneladas de materiais inservíveis em 13 bairros da região de Santa Terezinha. Esse volume alarmante de potenciais criadouros é um alerta para a urgência de uma ação contínua e da conscientização de cada cidadão.

Números chocantes da epidemia

A Vigilância Epidemiológica (VE) de Piracicaba revela um cenário preocupante. De 1º de janeiro a 10 de junho de 2025, a cidade registrou 19.139 notificações de dengue, com 5.491 casos positivos e, lamentavelmente, três óbitos. Em comparação, o mesmo período de 2024 consolidou números ainda mais assustadores: 49.734 notificações, 25.169 casos confirmados e 16 vidas perdidas. Em 2023, os registros foram de 11.235 notificações, 2.758 confirmações e dois óbitos. Esses dados reforçam a necessidade de vigilância constante e ações preventivas em todas as frentes.

Uma frente crucial no combate à dengue é a vacinação. Piracicaba segue com a aplicação do imunizante em crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 14 anos. Para garantir a dose, é fundamental apresentar documento de identificação com foto, Cartão Pira Cidadão ou Cartão Nacional do SUS. A imunização está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h (exceto UBS Paulista, antigo Crab). O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Sua ação faz a diferença!