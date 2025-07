Fuga mortal: Homem rouba carro e é ejetado após capotar na SP 310

O assalto aconteceu por volta das 17h15, nas proximidades de um shopping, quando Michael Blog abordou o motorista de aplicativo. Minutos antes, ele já havia tentado roubar outro carro, mas sem sucesso. Determinado a escapar, ele rendeu a segunda vítima, assumiu a direção do Cronos e arrancou em alta velocidade pela rodovia.

Um homem morreu de maneira trágica na tarde deste sábado (5), após roubar um Fiat Cronos de um motorista de aplicativo e perder o controle do veículo durante a fuga, capotando violentamente no km 170 da rodovia Washington Luís (SP-310), na zona rural de Rio Claro, Região Metropolitana de Piracicaba.

Testemunhas relataram que, durante a fuga desesperada, Michael tentou uma ultrapassagem arriscada, mas perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes na pista de rolamento. O impacto foi tão violento que ele foi arremessado para fora do carro, sofrendo ferimentos fatais antes mesmo da chegada do socorro.

Equipes do resgate apenas constataram o óbito no local. A Polícia Militar Rodoviária isolou a área para o trabalho dos peritos da Polícia Científica. O corpo foi removido pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial da cidade e o Fiat Cronos devolvido ao proprietário após a perícia. O carro ficou totalmente destruído.