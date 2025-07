Enfermeira de Piracicaba será cremada sem velório, como queria

E agora a família se prepara para atender o último pedido dela: ser cremada sem cerimônia de velório, para que as pessoas fiquem com suas lembranças em vida.

O corpo de Pâmela foi encontrado na manhã deste sábado (5), em uma mata fechada no bairro Prolongado Medeiros, em São Carlos. Ela estava desaparecida desde o dia 17 de junho. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) passaram horas no local.

Do lado de fora do IML, a família estava desolada depois de mais de duas semanas de sofrimento e incerteza. As investigações continuam, mesmo com a indicação de um ato extremo causado pela depressão que ela enfrentava.

Assim que a necropsia foi concluída, o corpo foi transportado para Piracicaba. Segundo informações de familiares nas redes sociais, Pâmela será cremada conforme havia expressado o desejo em vida. Não haverá velório — um pedido dela, que a família decidiu respeitar.