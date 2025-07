Ladrão furta moto à luz do dia na Operários em Piracicaba

Em plena luz do dia, um criminoso conseguiu levar uma motocicleta Sahara 300 de cor vermelha, estacionada em um bolsão, deixando à pé um trabalhador de estabelecimento comercial no local. O criminoso nem se preocupou em ser visto, e contou com a ajuda de um comparsa em outra moto.

Imagens das câmeras de segurança de empresas registaram a rápida ação do ladrão : que aproximou-se do veículo na garupa da moto do colega, com naturalidade, forçou o sistema de ignição e, em menos de 20 segundos, acelerou e desapareceu no trânsito da região.

A vítima, proprietária da moto, estava trabalhando e, teve uma desagradável surpresa ao voltar e perceber que seu meio de transporte havia sumido. Ela acionou imediatamente a Polícia Militar, que realizou buscas pela região, mas até o início da noite ninguém havia sido preso e a motocicleta não foi localizada.

A avenida dos Operários já é conhecida pelo alto índice de furtos semelhantes. A Polícia Civil investiga o caso e pede que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro da moto ou do autor do crime entre em contato anonimamente pelo pelo 190.